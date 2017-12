Langs de Lepelaarweg bij Zeewolde staan honderen iepen met een bijzonder verhaal. Het gaat om bomen die voor de wetenschap zijn gebruikt en nog steeds als waardevol worden beschouwd.



De iepen zijn in 1973 geplant. Het waren 1200 exemplaren, onderverdeeld in 89 verschillende klonen. De klonen waren goed bestand tegen de gevreesde iepziekte.



De bomen kregen een plekje langs de lange, kale weg omdat daar getest kon worden hoe gevoelig ze waren voor onder meer de wind. Ook andere aspecten zoals bladvorming en de boomstructuur werd onderzocht.



Hoeveel zijn Iepen er nog over?

Toen de milde variant van de iepziekte veranderde in een meer agressieve vorm, sneuvelden sommige bomen toch aan de gevreesde schimmel. Ook andere factoren, zoals harde wind, speelde een rol bij de kaalslag. In totaal staan er nu nog 300 iepen van 45 jaar oud langs de Lepelaarweg.



Omdat er inmiddels meer onderzoek is gedaan en er nieuwe soorten zijn ontwikkeld, hebben de bomen nu geen belangrlijke functie meer voor onderzoek. Vanwege hun diversiteit en hun genetische materiaal, worden ze toch nog als waardevol gezien voor de wetenschap.