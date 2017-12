Almere staat in de top 3 van gemeenten waar het risico op woninginbraak het grootst is. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars.Naast Almere staan Eindhoven en Breda in de top 3. In deze gemeenten zijn meer dan negen claims per 1000 huishoudens.Tekst gaat verder onder afbeelding.Landelijk gezien kwamen er vorig jaar 64.000 meldingen van inbraak binnen. Dat is vijf procent meer dan het jaar ervoor. Het is voor het eerst in jaren dat er een stijging van inbraken is te zien. Volgens het Verbond van Verzekeraars hebben mensen meer dure spullen in huis door de aantrekkende economie.Vooral deze periode, rond kerst en Oud en Nieuw, is de kans op een inbraak groot. Krijgen verzekeraars per dag gemiddeld 175 inbraakclaims binnen, rond de feestdagen ligt dat aantal op 350.Dat verhoogde risico is ook bekend bij de politie Almere, die daarom het 'Donkere Dagen Offensief' is gestart. Zo werd donderdagavond een grootscheepse controle gehouden in de hoop inbrekers op te pakken.