Noordoostpolder krijgt een extra AED dankzij de kerstpakkettenactie van ROC Friese Poort. Medewerkers van de onderwijsinstelling konden dit jaar geld uit hun pakket doneren aan Stichting Fryslân Hartveilig. Daarmee worden AED's geplaatst in de regio's van de vestigingen van de school, waaronder Emmeloord.



Ieder jaar kiest ROC Friese Poort een doel voor de kerstpakkettenactie. Dit jaar deden 500 medewerkers mee, dat is ongeveer een derde van het totale aantal werknemers. Zij doneerden 25 euro uit hun kerstpakket en dat leverde 12.325 euro op.



Volgens de Stichting Fryslân Hartveilig is de kans op het overleven van een hartstilstand in Friesland kleiner dan in de rest van Nederland, omdat het reanimatienetwerk daar te versnipperd is. De AED's worden in buitenkasten geplaatst zodat ook de omgeving gebruik kan maken van het reanimatieapparaat.



De AED voor vestiging Emmeloord wordt niet in Emmeloord zelf geplaatst, omdat de dekkingsgraad daar al hoog genoeg is. Er wordt nu gekeken naar een goede plek in de omgeving van Emmeloord waar de reanimatieapparaten harder nodig zijn. De school plaatste eerder zelf al AED’s in een buitenkast op de vestiging op Urk.