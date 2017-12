Van alle kerken in de provincie zijn die van Almere het minst gevuld. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Zo'n 13 procent van alle volwassen Almeerders gaat minimaal 1 keer per maand naar de kerk. Op Urk is dat ongeveer 94 procent.Uit cijfers van de religieuze organisatie Reliwiki blijkt verder dat weinig kerkgebouwen in Flevoland de deuren hebben gesloten in de afgelopen vijf jaar. De lage hoeveelheid sluitingen heet er volgens Reliwiki mee te maken dat er in Flevoland sowieso weinig kerken staan.Nederland telt zo'n 17.000 kerken. In Gelderland en Noord Brabant gaan de meeste kerken dicht. Landelijk gezien werden 239 kerken 'onttrokken aan de eredienst' in de afgelopen vijf jaar. Dat betekent dat er in de kerk geen missen of kerkdiensten meer gehouden worden.Veel van de kerkgebouwen zijn na een 'sluiting' gebruikt voor andere bestemmingen. Ze zijn bijvoorbeeld omgebouwd tot een meubelzaak of een bierbrouwerij