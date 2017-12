Een vermoedelijke inbreker is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden in Lelystad nadat hij was gezien op camerabeelden. De 22-jarige man uit Woerden was met twee andere verdachten gezien, bij de fietsenstalling naast het Lelycentre.



Het drietal droeg zwarte kleren en had een zaklamp bij zich. Rijkswaterstaat vond de situatie verdacht en besloot de politie in te lichten. Een getuige gaf vervolgens door aan de politie dat de verdachten waren vertrokken in een auto. Die werd even later gezien bij de Lagune en vervolgens stilgezet door de politie. In de auto lag een kluis die gestolen bleek te zijn.



Worsteling

Eén van de verdachten werd aangehouden maar even later wist hij zich toch los te worstelen. De andere verdachten wisten weg te komen maar één van hen was wel herkend. Hij is donderdagnacht thuis opgehaald in Woerden.



De politie doet onderzoek.