Flevoland - PVV doet mee aan verkiezingen op Urk en in Lelystad

De PVV doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Lelystad en op Urk. Dat heeft partijleider Geert Wilders vanmorgen laten weten. In Almere doet de partij op 21 maart voor de derde keer mee. PVV-Statenlid Chris Jansen heeft zich de afgelopen maanden intensief beziggehouden met de selectie van de kandidaten en het samenstellen van de kieslijsten. De Almeerder is blij en opgelucht dat de PVV nu in drie van zes Flevolandse gemeenten aan de verkiezingen meedoet. "Op Urk waren we in een eerder stadium al vrij ver, in Lelystad kwamen de ontwikkelingen in het najaar in een stroomversnelling,'' benadrukt Jansen. Op Urk staat één kandidaat op de kieslijst, in Lelystad bestaat de lijst uit negen namen. De PVV zal in een later stadium de namen bekend maken. De ambities in het vissersdorp zijn bescheiden, in de provinciehoofdstad wil de PVV de grootste worden. "Bij de laatste landelijke verkiezingen haalden wij in Lelystad bijna de meeste stemmen. Waarom zou dat volgend jaar niet kunnen?''