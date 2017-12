Lelystad - OM eist tbs tegen ‘gestoorde’ Hoofdagent Saïd

Het Openbaar Ministerie wil dat Marciano O. uit Lelystad tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd. Ook moet hij dertig maanden de cel in. Marciano O. staat ook wel bekend als 'Hoofdagent Saïd'. In een gestolen politie-uniform treiterde en bedreigde Marciano O. agenten, onder meer op Facebook en Instagram. Hij werd al eens veroordeeld voor het bedreigen en stalken van een wijkagent en voor heling van gestolen politiekleding. Ook is O. al eens veroordeeld voor het dragen van een doorgeladen wapen, waarmee ook is geschoten in een parkeergarage in Almere. Bezit van wapens en bedreiging Dit keer moest O. bij de rechtbank in Lelystad voorkomen voor het bezit van een pistool en revolver. Hij zou ook een ex hebben bedreigd via WhatsApp en Instagram. Tenslotte verdenkt het OM hem ervan dat hij samen met een vriend uit Lelystad een drugsdealer in Amsterdam heeft beroofd met geweld en onder dreiging met een vuurwapen. De buit was een mobieltje, een paar honderd euro en een kilo wiet. Tegen de vriend is ook 30 maanden celstraf geëist. Opstandig en anti-autoritair Deskundigen hebben O. in het Pieter Baan Centrum geobserveerd. Ze concluderen dat hij een ernstige gedragsstoornis heeft. Dat uit zich onder meer in provocerend, anti-autoritair en opstandig gedrag. De Lelystedeling zelf ontkent het verboden wapenbezit en de roofoverval op de dealer. De wapens en munitie die bij hem in een vakantiehuisje in Ermelo werden gevonden, zouden van iemand anders zijn. Daar gelooft de officier niet zoveel van. Ook filmpjes vanuit gevangenis Het AD schreef maandag dat 'Hoofdagent Said' in de gevangenis nog steeds doorgaat met zijn praktijken. Volgens de krant heeft hij filmpjes op Instagram gezet vanuit de cel. De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft maatregelen tegen hem genomen. De uitspraak is over twee weken.