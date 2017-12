Almere - Lek uit besloten raadsvergaderingen onvindbaar

Bureau Berenschot heeft niet kunnen vaststellen of er informatie is gelekt uit besloten vergaderingen op de Politieke Markt aan de krant Almere Deze Week, laat staan of dat is gebeurd door een raadslid. Dat blijkt uit het rapport van de ingeschakelde onderzoekers. D66 en de PvdA in Almere wilden dat dit onderzoek werd gehouden. De partijen waren zeer verbolgen dat tot twee keer toe in de lokale krant vertrouwelijke informatie had gestaan over onderhandelingen met camping Waterhout en jachthaven Haddock . De publicaties zouden de onderhandelingen hebben kunnen schaden. Bij de besloten besprekingen hierover waren gemeenteraadsleden, ambtenaren en de wethouder aanwezig. Lekken naar de media is strafbaar en kan een gevangenisstraf van een jaar of een boete van meer dan 20.000 euro betekenen. Niemand zegt te hebben gelekt De onderzoekers hebben gesprekken gevoerd met alle raadsleden, fractie-assistenten en ambtenaren die aanwezig waren bij de besloten vergaderingen. Zij zeggen allen onschuldig te zijn en geen informatie met journalisten te hebben gedeeld. Een enkeling geeft toe wel vertrouwelijke informatie aan de keukentafel thuis met zijn of haar partner te hebben besproken. Verder vinden de onderzoekers het zelfs lastig om vast te stellen of de vertrouwelijke informatie in de artikelen uit de besloten vergaderingen op de Politieke Markt afkomstig is. Sommige informatie in de publicaties komt namelijk niet overeen met wat er in de vergaderingen is gedeeld en zou ook onjuist zijn. Verschillende raadsleden zijn blij dat er geen aanwijzingen zijn dat er vanuit de raad is gelekt. Hoewel Bastiaan Malotaux van het CDA er ook op wijst dat dit niet bewijst dat er niet is gelekt. Lessen voor de toekomst Uit het onderzoek blijkt dat de gemeenteraad de procedures voor het opleggen van geheimhouding goed heeft gevolgd. Toch valt er nog wel wat te verbeteren. Zo zou er in het introductieprogramma voor nieuwe raadsleden extra aandacht aan kunnen worden besteed. En in de besluitenlijst van besloten vergaderingen is het bijvoorbeeld beter om de namen van alle aanwezigen te noteren in plaats van alleen die personen die aan de vergadertafel zitten. Het onderzoek heeft 15.000 euro gekost. Op dit moment loopt er nog een onderzoek om te kijken of er mogelijk is gelekt door ambtenaren van de gemeente.