De brug op de Nijkerkersluis werd vrijdagavond niet bediend vanwege de dichte mist. Dat heeft Rijkswaterstaat gemeld.



De brug over het Nuldernauw verbindt Zeewolde met Nijkerk.



De stremming had alleen gevolgen voor het vaarverkeer. Auto's op de Nijkerkerweg hadden geen last van de maatregel.