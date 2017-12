Kampen - Geen versnelde aanpak 'dodenweg' N50

De N50 tussen Kampen en Kampen- Zuid wordt niet versneld verbreed. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt. Volgens van Nieuwenhuizen is uit onderzoek gebleken dat het traject geen echt "knelpunt" is. De minister geeft er daarom de voorkeur aan om de beschikbare middelen in te zetten voor andere projecten. "Behoorlijk teleurstellend" Gedeputeerde Jaap Lodders vindt het besluit van minister Van Nieuwenhuizen "behoorlijk teleurstellend". Volgens Lodders heeft de Tweede Kamer vorig jaar opdracht aan de minister gegeven om de N50 versneld te verdubbelen. Tweede Kamerleden zullen nu dan ook worden benaderd om te zorgen dat ze zich weer in gaan zetten voor dit knelpunt. Lodders hoopt dat die lobby ervoor zorgt dat de minister haar besluit gaat herzien. Kamervragen De minister deed haar uitspraak naar aanleiding van vragen van CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert en ChristenUnie Kamerlid Eppo Bruins. De Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman liet eerder aan de Stentor weten dat een versnelde verdubbeling van de N50 waarschijnlijk niet in 2021 maar pas in 2023 klaar is omdat het Rijkswaterstaat ontbreekt aan ‘realisatie-kracht’. Verkeersveiligheid en doorstroming De verbreding zou de verkeersveiligheid en de doorstroming ten goede komen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is er al wel een filewaarschuwingssysteem geplaatst. Ongelukken Eerder al lieten gedeputeerde Boerman van Overijssel en Provinciale Staten van Flevoland weten het uitstel van de verbreding "onacceptabel" te vinden. Op de rijksweg N50 staat het vaak vast en ook gebeuren er geregeld ongelukken. Afgelopen jaar vielen daarbij 3 doden. In de volksmond wordt de N50 daarom ook wel "de dodenweg" genoemd.