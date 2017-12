Biddinghuizen - De Scharrelberg wil actie voor nieuwe dieren

Dierenpark de Scharrelberg in Biddinghuizen denkt erover om een crowdfundingsactie op touw te zetten om nieuwe dieren te kopen. Alle eenden, kippen, ganzen, zwanen en pauwen op het park zijn zondagavond geruimd in verband met vogelgriep en de kinderboerderij is voorlopig gesloten. De Scharrelberg heeft nu de hoop gevestigd op donaties van betrokken dorpsbewoners. Ook wil het dierenpark graag samen optrekken met Dorpsbelangen Biddinghuizen voor een eventuele crowdfunding-actie. Volgens voorzitter Henk Aernaudts is het niet verstandig om snel nieuwe vogels in het dierenpark te plaatsen. In januari en februari is er nog kans op besmetting, dus nieuwe dieren zijn op z'n vroegst in maart welkom.