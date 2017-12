Flevoland - Externe commissie Oostvaardersplassen compleet

De provincie heeft twee leden benoemd voor de commissie die moet bekijken hoe het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen kan worden verkleind. Het gaat om Patrick Poelmann en Hans van der Vlist. Met de benoeming van dit tweetal is de commissie compleet en kan deze aan de slag gaan. Patrick Poelmann is dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, een waterschap dat 21 gemeenten in de provincies Utrecht en Zuid-Holland beslaat. Hans van der Vlist is waarnemend secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was hij topambtenaar op diverse andere ministeries. De externe commissie gaat niet alleen kijken naar het aantal grote grazers, maar zal de provincie Flevoland ook helpen om meer recreatie in het natuurgebied mogelijk te maken. Voorzitter commissie al eerder benoemd Afgelopen najaar werd oud-staatssecretaris en voormalig CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel al benoemd tot voorzitter van de commissie. Volgens de planning moet er rond de kerst een advies van de commissie liggen over hoe het provinciale beleid voor de Oostvaardersplassen eruit gaat zien. De provincie Flevoland nam de verantwoordelijkheid voor het beheer van de Oostvaardersplassen eind vorig jaar over van het Rijk. De provinciale politiek wil minder grazers en meer recreatie in het gebied.