Het Serious Dorpsfestival in Biddinghuizen heeft dit jaar 2100 euro opgeleverd. In het Koetshuis stond een box waar bezoekers geld in konden doen.



De inhoud gaat deels naar het Glazen Huis van 3FM waar dj's geld ophalen met hun jaarlijkse actie voor het Rode Kruis. Ook gaat er geld naar de vervanging van de torenverlichting in het dorp.



Tijdens de derde editie van het Serious Dorpsfestival werd zaterdag radio gemaakt en waren er optredens van lokale artiesten.