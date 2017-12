Reizigers in de Lelystadse stadsbussen kunnen vanaf volgende week niet meer cash bij de chauffeur afrekenen. Als je een kaartje wilt kopen moet je voortaan pinnen Vervoerder Arriva heeft de bussen begin deze maand van pinautomaten voorzien. Tot dan kon alleen cash worden betaald, maar per 1 januari is dat niet meer mogelijk.Niet alleen in Lelystad gaat het ov van cash naar pin, ook in andere plaatsen wordt omgeschakeld of gebeurt dat binnenkort.Aanleiding is geweld in het openbaar vervoer, waarbij overvallers het voorzien hebben op het geld dat de chauffeurs bij zich hebben. Vervoersbedrijven willen daarom dat er niets meer te halen valt.Voor de meeste reizigers zal er niets veranderen omdat nog maar een hele kleine minderheid afzonderlijke kaartjes koopt. Veel passagiers hebben een abonnement en checken in met hun ov-chipkaart. Ook incidentele reizigers hebben meestal een pas.Voor passagiers die niet kunnen of willen pinnen, komen er twee verkooppunten, in het Lelycentre en in de Botter.Ook de Flevolandse streekbussen worden binnenkort cashless. Maar vervoerder OV Regio Ijsselmond heeft nog geen toestemming van de provincie om cash-betalingen helemaal af te schaffen. Reden is dat er nog niet genoeg plekken zijn waar je ouderwets kunt betalen. De streekbussen hebben al wel een pinapparaat.In Almere kun je sinds kort alleen nog maar pinnen. Toen Keolis op 10 december de nieuwe vervoerder werd, verdween het geld uit de bussen.