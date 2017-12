Een van de verdachten van een inbraak aan de Boudewijnlaan in Dronten is na een zoektocht van de politie opgepakt.



De politie ging op kerstavond achter de drie inbrekers aan. Daarbij werd ook een politiehelikopter ingezet. Eerst werd gezocht rond het station Dronten. Later werd het zoekgebied weer verplaatst naar de omgeving van de Boudewijnlaan waar de inbraak was.



Volgens de politie zijn inbrekers drie licht getinte mannen van rond de 20.