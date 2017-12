In het buitengebied van Dronten zijn zondagavond buurtbewoners achter drie inbrekers aangegaan. Ze kregen kort daarna assistentie van de politie, die met een helikopter en hondengeleider hielp zoeken. Volgens de politie betrapten de buurtbewoners de mannen op heterdaad. Dat gebeurde op een boerenerf aan de Boudewijnlaan. De inbrekers gingen er vervolgens in een auto vandoor, waarna de omwonenden de achtervolging inzetten.De politie vond de auto van het drietal later op de Installatieweg, maar de inbrekers waren er al vandoor. Er werd ook een Burgernetmelding verspreid om de mannen te vinden, maar dat mocht niet baten. In eerste instantie leek dat wel het geval. Toen meldde de politie dat er een verdachte was aangehouden, maar die persoon bleek niets met de zaak te maken te hebben.