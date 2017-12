De ouders van de vermiste Michael Klijn uit Almere roepen mensen op om naar hun 34-jarige zoon uit te kijken. De Almeerder is sinds vorige week maandag vermist. "Het is net een slechte film", zegt zijn vader Piet.Michael werkt als zelfstandig timmerman en is maandag 18 december voor het laatst gezien aan de Hefbrugweg in Almere Buiten. Hij heeft toen nog een bericht gestuurd aan zijn broer met de tekst; "hé gabber" en daarna bleef het stil. Inmiddels staat de telefoon van Michael uit. Ook is er geen spoor van zijn Volkwagen Transporter met kenteken VL-857-R.De familie heeft de politie ingeschakeld en roept via het internet en de media op om naar Michael te zoeken. Zelf zitten ze met de familie deze kerstdagen bij elkaar thuis. "We zouden uit eten gaan, maar dat hebben we afgezegd. We zijn niet in de stemming. Het is nu vooral doorbijten", zegt zijn vader.