De 39-jarige Sander Swenne uit Swifterbant wordt sinds zaterdag vermist. Dat meldt de politie via sociale media . Er is ook een foto van de man vrijgegeven.Sander zou zaterdagmiddag rond 15 uur vertrokken zijn in een grijze Opel Corsa, met het kenteken GR-789-L. Volgens de politie is de man ongeveer 1,80 meter lang en heeft hij een normaal postuur en een ongeschoren uiterlijk.Wie weet waar Sander is, of de man sinds zaterdag nog gezien heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.