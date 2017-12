De Kerst Inn in Lelystad bestaat 40 jaar. Kerst Inn is een initiatief van de Protestantse Gemeente Lelystad en de Pax Christi geloofsgemeenschap.



Op deze tweede kerstdag kwamen zo'n 200 Lelystedelingen langs in de Ontmoetingskerk om samen te zijn. Er werden spelletjes gespeeld, kaarsen gemaakt en er was een dansoptreden.



Oud-vrijwilligers van de Kerst Inn werden in het zonnetje gezet en kregen een cadeautje.