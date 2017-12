Afval van een wietplantage is afgelopen weekend gedumpt in het Kuinderbos bij Bant. Volgens boswachter Harco Bergman werd het afval maandag door wandelaars ontdekt.



In het bos langs de Schoterweg lagen zakken gebruikte aarde en een berg met plantafval. Omdat het afval illegaal gedumpt is, heeft de politie dinsdag een onderzoek ingesteld.



Het afval zal later deze week worden opgeruimd. Staatsbosbeheer draait op voor de kosten.