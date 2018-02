Flevolands goud was vooraf al uitgesloten, er doen dit jaar geen sporters uit Flevoland mee aan de Olympische Winterspelen. Om het toch spannend te houden, had Omroep Flevoland de Winterspelen-pool in het leven geroepen. Twintig vragen om te voorspellen en dat ging heel goed voor sommige mensen.Het waren succesvolle Spelen voor Nederland, met maar liefst 20 medailles, waarvan 8 gouden. De vrouwen waren succesvoller dan de mannen. Dat hadden niet veel deelnemers goed. Nog minder mensen zagen de deceptie van Sven Kramer aankomen, slechts drie mensen.Uiteindelijk wasuit Schaijk de beste voorspeller. Van de 20 vragen, had hij er 14(!) goed. Achter hem was het een sprint om de 2e en 3e plaats. Zeven deelnemers hadden 120 punten. Uiteindelijk moest de schattingsvraag over het Koreaanse ijshockeyteam de doorslag geven. Zij scoorden maar twee keer in vijf wedstrijden.zat daar het dichtste bij met 5 goals en hij wordt daarom tweede.uit Blokker enuit Almere voorspelden beiden zes goals en eindigden daarom gezamenlijk op de 3e plaats! Alle winnaars krijgen persoonlijk een bericht.De hoofdprijs is 100 euro en de nummers twee en drie krijgen respectievelijk 50 en 20 euro, plus een Omroep Flevoland-verrassingspakket! Alle winnaars van harte gefeliciteerd, en alle andere deelnemers ook hartelijk bedankt voor het meedoen!De vragen in verkorte vorm. Het goede antwoord is vetgedrukt. Achter het antwoord het percentage deelnemers dat hiervoor koos. Als je niet meer weet wat je hebt ingevuld, stuur dan even een e-mail met je naam. Dan sturen we de gegeven antwoorden op.1. Hoe doet Claudia Pechstein (45) het op de 3km schaatsen?- Ja, ze wint een medaille op de 3km (12%)- Nee, maar ze eindigt wel in de top zes (69%)Pechstein werd 9e.2. Wint Sjinkie Knegt een medaille op de 1500m shorttrack?- Ja, zelfs goud (47%)- Nee, hij grijpt naast het eremetaal (8%)Knegt won zilver.3. Wie wint de 1500 meter bij de mannen?- Koen Verweij, Denny Morrison (CAN) of Sverre Lunde Pedersen (NOR) (39%)- Een andere schaatser (10%)Kjeld Nuis won het goud.4. Wint Ireen Wüst voor de vierde keer op rij goud op een individueel onderdeel?- Nee, maar wel een medaille (38%)- Nee, zelfs geen medaille (2%)Ireen Wüst won de 1500 meter.5. Wint Sven Kramer de 10km?- Ja (74%)- Nee, maar wel zilver of brons (25%)Sven Kramer werd zesde.6. Hoe doet de Nederlandse Ghanees het bij skeleton?- Hij eindigt in de top 10 (11%)- Hij eindigt in de top 20, maar niet hoger dan plaats 11 (28%)Frimpong werd drie keer laatste en plaatste zich niet voor de 4e run.7. Wint Tina Weirather (Liechtenstein) de Super G?- Ja, ze wint goud op de Super G (12%)- Nee, Lindsay Vonn (VS) wint goud op de Super G (55%)De Tsjechische Ledecka won voor Weihrather (brons) en Vonn (5e)8. Welke skiër is het snelst op het onderdeel reuzenslalom?- Ted Ligety (VS), Pinturault (FRA) of Kristoffersen (NOR) (22%)- Een andere skiër (9%)De halve Nederlander Hirsher won zijn tweede goud. Kristofferson en Pinturault wonnen zilver en brons.9. Jorien ter Mors komt uit bij het langebaanschaatsen én shorttrack. Wint ze een medaille?- Ja, maar in één discipline (70%)- Nee (9%)Goud op de 1000m langebaan en brons bij relay shorttrack voor vrouwen. (Deze vraag wordt nog herberekend)10. Hoeveel gouden medailles wint Nederland?- 4 of 5 (57%)- 3 of minder (4%)Halverwege waren er al 6 gouden medailles. Voor Achtereekte, Kramer, Wüst, Nuis, Ter Mors en Visser11. Wie wint de 500m bij de mannen?- Kai Verbij, Jan Smeekens of Alex Boisvert-Lacroix (CAN) (53%)- Een andere schaatser (14%)De Noor Lorentzen won de 500m, 0.01 sneller dan Zuid-Koreaan Min-Kyu.12. Hoeveel medailles wint Nederland in Pyeongchang?- 11, 12 of 13 (46%)- 10 of minder (8%)Het damesteam shorttrack won de 14e medaille voor Nederland.13. Hoeveel medailles winnen de Japanse dames op de individuele schaatsnummers en de ploegenachtervolging? (21-02)- 3 of 4 (33%)- 2 of minder (7%)14. Hoe vaak zien we een geheel Oranje podium, met Nederlanders op plek 1, 2 en 3?- Nee (57%)- Ja, zelfs twee keer (11%)De eerste afstand bij het schaatsen (3km vrouwen) bleef de enige waarbij Nederland alle medailles wonnen.15. Wint Nederland en medaille op het onderdeel Mass Start bij de mannen?- Ja, Sven kramer wint een medaille, Koen Verweij niet (18%)- Ze winnen allebei een medaille of eindigen samen naast het podium. (48%)Kramer trok het peloton op snelheid en Verweij moest sprinten. Het werd brons voor Verweij.16. Wordt er voor 24 februari een gewonnen medaille afgepakt vanwege een protestactie of doping?- Nee, dat heeft het IOC niet bekendgemaakt (88%)- Ja, zelfs meer dan 1 (5%)De Russische curler Kroesjelnitski moest zijn bronzen medaille inleveren na een positieve plas.17. Welk land wint het ijshockeytoernooi bij de mannen?- Canada, Zweden of Finland (77%)- Een ander land (3%)OAR won de spannende finale van het verrassende Duitsland met 3-2.18. Wie halen de meeste medailles binnen voor Nederland?- de mannen (79%)- precies evenveel (2%)De vrouwen wonnen 12 medailles (5G-3Z-4B) en de mannen 8 (3G-3Z-2B)19. Welk land eindigt bovenaan in het medailleklassement?- Canada, Duitsland, Zuid-Korea of Nederland (28%)- Een ander land (4%)Noorwegen won op de laatste dag het 14e goud en de 39e medaille. Een record 20. Wie draagt de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie?- Sven Kramer, net als in Vancouver 2010 (23%)- Iemand anders of zelfs niemand (25%)Wüst, de meest succesvolle Nederlandse Olympiër mocht bij haar laatste spelen de vlag dragenSchattingsvraag. Indien er in de Winterspelenpool een gelijke eindstand van winnaars is, dan geeft deze de doorslag. Wie het dichtste bij de uitslag komt, is de winnaar.Hoeveel goals gaat het gezamenlijke ijshockeyteam van Noord- en Zuid-Korea maken? Antwoord 2 (2-1 verlies tegen Japen en 6-1 verlies tegen Zweden in de strijd om 7/8e plaats)1. Maximaal 1 deelname per persoon.2. Over de uitslag van de Winterspelenpool wordt niet gecorrespondeerd.3. Als meerdere deelnemers na afloop van de Olympische Spelen dezelfde hoogste score hebben, dan wordt er door Omroep Flevoland geloot.4. Bij onvoorziene gebeurtenissen of een fout in de vraagstelling behoudt Omroep Flevoland zich het recht om een vraag niet mee te laten tellen in de uitslag.5. Als de Olympische Spelen zijn afgesloten worden er geen aanpassingen meer gedaan aan bijvoorbeeld de medailleverdeling na dopinggevallen.6. Medewerkers van Omroep Flevoland en hun huisgenoten mogen niet meedoen.