De 26-jarige Lotte van der Kort uit Zeewolde gaat nog steeds vooruit, al is het met hele kleine stapjes. In 2009 liep Lotte zware hersenbeschadiging op bij een auto-ongeluk.



Na dat ongeluk kon Lotte niet meer praten en moeizaam bewegen. Nadat revalidatiecentra in Nederland niets meer voor haar konden doen, zamelde haar familie geld in voor behandelingen in Amerika en Mexico. Die behandelingen zijn volgens vader Rob nuttig geweest, al hebben ze het ultieme doel niet bereikt. Lotte kan namelijk nog steeds niet praten.



Lotte vol overgave verzorgd

Bijna tien jaar later zorgt haar familie vol overgave voor Lotte. Robert, de oudste van de vijf kinderen, zorgt overdag voor haar. Hij merkt vooral dat Lotte meer kan hebben. Daarnaast kan ze zich beter concentreren en gaat communiceren via de computer heel goed.



Ook vader Rob blijft zich inzetten voor het herstel van zijn dochter. "In Utrecht zijn plannen voor een nieuwe kliniek. Daar kan Lotte waarschijnlijk ook naar toe. Daar komen meer mogelijkheden om haar fysieke gesteldheid te verbeteren."



Verbouwing huis

Het gezin wil Lotte ook in de toekomst thuis blijven verzorgen, maar dan liever niet meer in de huiskamer zoals nu. Vader Rob wil daarom een aparte ruimte voor Lotte bouwen, zodat er meer privacy is. Daarover wordt nu gesproken met de gemeente Zeewolde.