We kunnen binnenkort weer schaatsen! Op deze pagina houden we al het nieuws bij over het koude weer en mogelijke schaatsplekken.Kinderen in de Almeerse wijk Nobelhorst hopen dinsdagochtend te schaatsen op de ijsbaan die buurtbewoners zelf maakten. Stadsboer Herman Navis gooide maandagmiddag extra water op de baan. Volgens initiatiefneemster Irene Cheuk Alam kan er woensdag sowieso geschaatst worden.In Dronten werd een ijsbaantje aan de Lancasterdreef vernield. Het plaatselijke basketbalveldje werd zaterdag onder water gezet, zodat de plaatselijke jeugd er tijdens de vakantie op kon schaatsen. Maar op zondag werd de schaatsbaan vernield. "Ze gingen er met takken op slaan, er werd met ijsblokken gehonkbald. Alles werd stukgeslagen", vertelt buurtbewoonster Sonja Plomp die de ijsbaan mogelijk maakte. "Het is zonde dat er dit jaar niet geschaatst kan worden, maar ik geef niet op. Volgend jaar waag ik weer een poging."In de Spettertuin in Lelystad hebben maandag de eerste mensen zich op het ijs gewaagd. De natuurspeelplaats ligt tussen de wijken Zoom, Horst en Rozengaard. Het water is er vrij ondiep. Verder ligt het grachtje in de schaduw en uit de wind waardoor het ijs waarschijnlijk goed heeft kunnen bevriezen.De Voorstersluis in de Zwolsevaart is maandagochtend gestremd voor vaarverkeer. Dat heeft volgens RIjkswaterstaat te maken met het ijs dat in de sluis ligt. De provincie zegt op Twitter haar best te doen om alle sluizen ijsvrij te houden. "Toch kunnen er storingen ontstaan door ijsvorming en bij strenge vorst."IJsvorming op de vaarweg kan ernstige vertraging veroorzaken voor de scheepvaart. Dat meldt vaarweginformatie.nl . Daarnaast kunnen zogenaamde "ijsdammen" zorgen voor overstromingen. De ijstoestand op de Waddenzee, zeearmen en IJsselmeer is ook afhankelijk van de wind en/of het getij.Vanwege de verwachte schaatskoorts ​heeft het Toon Hermans Huis in Dronten tijdelijk onderdak gevonden in het gebouw van de Odd fellows. Het inloophuis is normaal namelijk gevestigd in het clubgebouw van IJsclub Dronten. Daar wordt komende week grote drukte verwacht. Voor de duur van de tijdelijke verhuizing komen alle extra activiteiten van het inloophuis te vervallen. Waterschap Zuiderzeeland roept inwoners op om deze week niet op de tochten en vaarten te schaatsen. Volgens de instelling is het natuurijs op veel plekken niet sterk genoeg en dus te gevaarlijk. Het advies is om veilig te schaatsen en naar een officiële natuurijsbaan te gaan.Ook op de plaatselijke sloten ligt nog onvoldoende ijs. De ijsdikte is niet meer dan 2 centimeter. Weervrouw Marjon de Hond van Omroep Flevoland testte het ijs en kwam tot de conclusie dat het waarschijnlijk tot donderdag duurt voordat er op de sloten geschaatst kan worden.Door de aantrekkende wind zal het extra koud gaan aanvoelen de komende dagen. De wind kan langs de meren soms krachtig worden, windkracht 6. Dat met temperaturen rond de -5 graden in de ochtend. Voor het gevoel is het dan -14.Het wordt een zeer koude week waarin mogelijk nieuwe kouderecords bereikt worden.Met een oostelijke stroming wordt die hele koude lucht aangevoerd. De temperatuur op 1500 meter hoogte ligt morgen rond -15 graden en op 5 km hoogte rond de -42 graden. Een berekoude bovenlucht dus. De 2 meter temperatuur zal dan ook niet hoog uitpakken. Morgen is het waarschijnlijk rond 0 graden en woensdag en donderdag worden 2 ijsdagen met overdag ook lichte vorst. In de nachten vriest het matig met -7/-8 graden.De ijsvloer groeit dus gestaag komende dagen en er kan op steeds meer plaatsen geschaatst worden. Wel goed aankleden want met overdag lichte vorst en een vrij krachtige oosten wind ligt de gevoelstemperatuur tussen de -10 en -15 graden.Waarschijnlijk levert de laatste dag van februari een kouderecord op. De laagste maximumtemperatuur voor deze datum was -1,6 graden in 1904. Waarschijnlijk wordt het woensdag niet warmer dan -3 graden. Donderdag start de meteorologische lente maar de eerste dag van maart start waarschijnlijk ook recordkoud.Een serieuze dooiaanval begint vrijdag. Dan gaat er wat sneeuw vallen. In het weekend loopt de temperatuur verder op naar een graad of 4/5 en gaat het af en toe regenen. In de nacht blijft het nog wel licht vriezen.