We kunnen binnenkort weer schaatsen! Op deze pagina houden we al het nieuws bij over het koude weer en mogelijke schaatsplekken.Volgens boswachter Jan Griekspoor zijn er nog grote windwakken in het water in de Oostvaardersplassen. Hij denkt dat de eerste waaghalzen zondag gaan proberen te schaatsen langs de rand. Griekspoor benadrukt dat het ijs nu nog te dun is en dat het in de nacht van zaterdag op zondag hard moet vriezen wil het dik genoeg zijn.Vanwege de verwachte schaatskoorts ​heeft het Toon Hermans Huis in Dronten tijdelijk onderdak gevonden in het gebouw van de Odd fellows. Het inloophuis is normaal namelijk gevestigd in het clubgebouw van IJsclub Dronten. Daar wordt komende week grote drukte verwacht. Voor de duur van de tijdelijke verhuizing komen alle extra activiteiten van het inloophuis te vervallen. Waterschap Zuiderzeeland roept inwoners op om volgende week niet op de tochten en vaarten te schaatsen. Volgens de instelling is het natuurijs op veel plekken niet sterk genoeg en dus te gevaarlijk. Het advies is om veilig te schaatsen en naar een officiële natuurijsbaan te gaan.Door de aantrekkende wind zal het extra koud gaan aanvoelen de komende dagen. De wind kan langs de meren soms krachtig worden, windkracht 6. Dat met temperaturen rond de -5 graden in de ochtend. Voor het gevoel is het dan -14.De verwachting voor de komende 14 dagen hoe dik het ijs gaat worden. Het gaat om water dat 1 meter diep is. Volgende week woensdag zouden we dan moeten uitkomen op 8 centimeter. Er komt in het weekend wel een stevige oostenwind te staan. De kans op een windwak is dus groot.Zeer koude lucht (zeker ook voor de tijd van het jaar) is onderweg naar Flevoland. We kunnen deze koude luchtmassa goed zien aankomen als we kijken naar de temperaturen op 1500 meter hoogte.In de nacht van vrijdag op zaterdag is het rond -5 graden op 1500 meter hoogte boven onze provincie. De Siberische luchtmassa ligt dan nog ten oosten van ons. Kijken we twee dagen verder. Dan is het al afgekoeld tot -11 graden op 1500 meter hoogte. Dat merken we ook duidelijk aan de grond. De vorst gaat na het weekend verscherpen naar -7 a -8 graden in de nacht. Ook de temperaturen overdag gaan dalen naar het vriespunt.Uitzonderlijk zo laat in het seizoen, want de zon heeft al heel veel kracht. De schaatskoorts neemt daardoor al snel toe. De verwachting is dat we in de loop van volgende week (dinsdag/woensdag) op de eerste ijsbanen kunnen gaan schaatsen. Nadeel is de wind, want die neemt vanaf het weekend toe. Het zal ijzig koud gaan aanvoelen. Gevoelstemperaturen tot soms onder de -10.