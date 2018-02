Resto VanHarte Almere gaat verhuizen van Polderburen naar het centrum van de stad. Op 8 maart opent het restaurant haar deuren bij Kwintes aan de Schoutstraat.



De huidige locatie Polderburen paste niet goed bij het concept van Resto VanHarte. Polderburen is een gesloten instelling voor dementerenden. De avonden die het buurtrestaurant hield waren vaak te druk voor de bewoners.



Resto VanHarte is een buurtrestaurant dat elke donderdag vanaf 17.30 geopend is. Belangstellenden kunnen betaalbaar een driegangenmenu nuttigen en met anderen in contact komen. Vooral de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten is belangrijk voor het restaurant.