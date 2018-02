Papierknipkunstenaar Henk Kapitein heeft zich de afgelopen jaren uitgeleefd in Flevolandse objecten. Het resultaat is te zien in een expositie in het Provinciehuis in Lelystad.De tentoonstelling bestaat uit papieren miniaturen van gebouwen, waterwerken en beelden van de inpoldering.Kapitein (56) is docent beeldende vorming in zijn woonplaats Urk. De tijd die overblijft besteedt hij voor een groot deel aan papierknipkunst.Het idee voor de expositie is vier jaar geleden ontstaan, toen de kunstenaar op Urk exposeerde. Dat wekte de aandacht van Marika Gauthier, de organisator van exposities bij de provincie. Ze vroeg Kapitein een collectie samen te stellen naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Zuiderzeewet dit jaar.Het resultaat zijn werkstukken die de aanleg van dijken en de drooglegging van de polders verbeelden. Kapitein heeft ook de beelden geknipt die de sfeer rond de vroegere Zuiderzee weergeven.Bezoekers zien onder andere het sluiten van een dijk, waar op het laatste moment nog een botter doorheen vaart. Een ander object toont Schokland in de net drooggevallen Noordoostpolder. Kaptein knipte ook het interieur van gemaal Blocq van Kufffeler, dat hij op een kunstzinnige manier heeft verweven met Flevolandse bomen.