Noordoostpolder - Vrachtwagen verliest lading op A6

Verkeer op de A6 in Noordoostpolder heeft donderdagmorgen vertraging ondervonden door een verloren lading. Vlak voor de afrit Urk waren stukken metaal van een vrachtwagen gevallen en op de snelweg beland. In verband hiermee werden beide rijstroken een tijdlang afgesloten. Verkeer kon alleen via de vluchtstrook rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de stukken metaal in de middenberm gegooid. Als het wat rustiger op de weg is, zullen ze alsnog worden weggehaald. In verband daarmee gaat waarschijnlijk opnieuw een rijstrook een tijdlang dicht.