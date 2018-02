De wolf maakt weinig kans in Nederland. De bevolkingsdichtheid is te groot en er zijn te veel snelwegen, zegt hoofddocent milieurecht aan de Universiteit Tilburg in Trouw . Toch ziet hij één uitzondering: de Oostvaardersplassen.De wolf rukt langzaam op in Europa. In de meeste landen is het sinds 1979 een beschermd dier. Vanuit het oosten van Duitsland komen geregeld wolven in Nederland terecht. De afgelopen week was er de vierde melding van het jaar , bij Putten.Volgens Trouwborst, die lid is van het Large Carnivore Initiative in Europe (LCIE), is het beleid van de Nederlandse overheid rond wolven goed. Toch hebben de dieren hier nauwelijks voldoende leefruimte. Hij ziet kansen voor wolvenroedels op de Veluwe, maar de Oostvaardersplassen zijn volgens hem de allerbeste plek van Nederland. "Als de wolven die weten te vinden, zou dat de jackpot zijn".