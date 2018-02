De gemeente Almere heeft twee ontwerpen laten maken voor een nieuwe indeling van de Esplanade, het plein voor de Kunstlinie. Nu is het nog een groot en vrij leeg plein, maar dat gaat veranderen. De Esplanade moet een groene en toegankelijke ontmoetingsplek worden, waar mensen graag naar toe gaan om te ontspannen.



De twee ontwerpen - City Lounge en Sportesplanade - hebben flink wat overeenkomsten. Beiden gaan uit van een groener plein met verschillende kleinere terrassen, zithoeken en bomen.



Er komt zwemwater en een aanlegplaats voor boten door het aanleggen van een vlonder of strand. Ook op het plein zelf komen waterelementen. Water en stad worden zo meer met elkaar verbonden. In beide gevallen blijft er ruimte voor grotere en kleinere evenementen als het Bevrijdingsfestival en de Challenge Almere-Amsterdam.



Wat is het verschil tussen de twee ontwerpen?

In het plan City Lounge komt bij de bestaande Foodpassage een door vastgoedeigenaar Unibail Rodamco gefinancierd Foodcourt. Deze variant kan alleen uitgevoerd worden als Unibail besluit hierin te willen investeren. Het accent ligt op loungen en flaneren. Bij het ontwerp voor de basisvariant, de Sportesplanade, ligt de nadruk meer op mogelijkheden voor sport, spel en activiteiten.



Wanneer wordt er een besluit genomen?

In maart is er een informatieavond over de plannen. Het college van burgemeester en wethouders besluit in juni welk ontwerp uitgevoerd wordt. De werkzaamheden starten op zijn vroegst in 2019.