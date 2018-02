Zeewolde - Internationaal scoutingevenement Roverway in 2018

Het internationaal scoutingevenement Roverway wordt in 2018 in Zeewolde gehouden. Deelnemers uit zo'n 20 Europese landen komen dan naar het Scoutinglandgoed Zeewolde. Zo'n 3000 scouts van 16 tot 22 jaar kamperen daar en doen activiteiten als zeilen en mountainbiken. Roverway is een tweejaarlijks evenement dat steeds in een ander land wordt gehouden. In 2016 vindt het evenement plaats in Frankrijk. Eerdere edities waren onder meer in Finland, IJsland en Italië. Het is voor het eerst dat Roverway naar Nederland komt. Een impressie van Roverway is te zien in hun promotievideo.