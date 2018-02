Een automobilist moest zaterdagochtend zijn rijbewijs inleveren omdat hij met 125 kilometer per uur over de Havendreef in Almere aan het racen was. Dat meldt de politie op Facebook Agenten zagen twee auto's naast elkaar staan die er plotseling met een hoge snelheid vandoor gingen richting de Muziekwijk. De twee bestuurders reden door rood. Volgens de politie werden ze geklokt op 125 kilometer per uur, op een plek waar 50 kilometer is toegestaan.De agenten konden maar één automobilist aanhouden. Hij moest zijn rijbewijs afgeven, hij krijgt een boete voor het rijden door rood. De andere bestuurder wordt volgens de politie opgespoord via zijn kenteken en kan dezelfde straf tegemoet zien.