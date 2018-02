Het is nog niet bekend of de veerpont dinsdag wel de oversteek maakt

De veerpont van Zeewolde naar Strand Horst vaart maandag niet door de laag ijs op het Wolderwijd.



Het is nog niet bekend of het Horsterveer dinsdag wel de oversteek maakt.



Veel leerlingen uit Zeewolde die naar de middelbare school gaan in Harderwijk maken gebruik van het Horsterveer, maar het is nu voorjaarsvakantie.