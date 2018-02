Fietsers voelen zich veilig in Almere en Lelystad. Dat blijkt uit een enquête van de ANWB onder haar leden. Daarnaast vindt een groot deel van de respondenten dat de parkeertarieven in beide steden te hoog is. Vooral Almere springt er volgens het onderzoek bovenuit.De ledenvereniging heeft onderzoek gedaan in de twee grootste steden per provincie. Daarnaast zijn nog vier andere steden, Breda, Tilburg, Leiden en Delft, meegenomen in de cijfers. Dat gemiddelde wordt vergeleken met Almere en Lelystad In het onderzoek is gevraagd hoe veilig men zich voelt op de fiets in het verkeer in de eigen gemeente. Daarnaast moest antwoord gegeven worden op de vraag waar het mee te maken heeft als ze zich onveilig voelen en wat ze graag verbeterd zien worden.In Lelystad voelt 83 procent van de ANWB-leden zich veilig op de fiets. Dat is vrij hoog, in vergelijking met het landelijk gemiddelde van 69 procent. Volgens de gemeente Lelystad zou dit kunnen komen doordat Lelystad een relatief nieuwe stad is en dat daar met de bouw rekening mee is gehouden.Bij de verschillende dreven in de stad kruisen fietsers en automobilisten elkaar ongelijkvloers. Hierdoor zijn er volgens de gemeente veel minder 'conflictpunten' met gemotoriseerd verkeer dan in andere steden in Nederland.De Fietsersbond in Lelystad denkt daar heel anders over. Woordvoerder Ton ten Brinke vindt juist dat er nog een hoop onveilige situaties zijn. Volgens hem zijn er nog genoeg 'crisispunten' die aangepakt kunnen worden. Wel is Ten Brinke het eens met de gemeente dat de fietspaden rond de dreven goed voor de fietsers zijn.In Almere voelt 82 procent van de ANWB-leden zich veilig op de fiets. Volgens een woordvoerder van de gemeente is daar een logische verklaring voor. In de tijd dat Almere op papier getekend werd, was er een explosief groeiend gebruik van de auto en begin jaren '70 waren er veel verkeersdoden. Dat heeft de plannenmakers van de stad geïnspireerd om de fiets en het openbaar vervoer als aantrekkelijk alternatief te maken voor het gebruik van de auto.Dat houdt in dat er een groot fietsnetwerk ligt van rechtstreekse, meestal vrijliggende fietspaden, waarbij auto's en fietsers elkaar ongelijkvloers kruisen. Ook de busbanen in Almere liggen los van al het overige verkeer.Om in beide plaatsen het stadscentrum met de auto te bezoeken, moet er betaald worden om te parkeren. In de enquête is gevraagd hoe tevreden men is over hoe dichtbij ze kunnen parkeren en hoeveel ze doorgaans moeten betalen.In Lelystad zijn de ANWB-leden nog redelijk tevreden over de tarieven. Van de ondervraagden vindt 22 procent de tarieven precies goed. Het landelijk gemiddelde ligt hier op 15 procent. Maar toch vindt 65 procent van hen het tarief (veel) te hoog. In vergelijking: landelijk vindt 70 procent van de ondervraagden het tarief te hoog.Verreweg de meeste ondervraagden in Almere vinden de parkeertarieven te hoog. Maar liefst 79 procent zou het graag goedkoper zien. Landelijk ligt dat gemiddelde 9 procent lager. Een klein gedeelte vindt het tarief precies goed, dat ligt net als het landelijk gemiddelde op 15 procent.