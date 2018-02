De scoutinggroepen in Almere kunnen toch nog rekenen op subsidie van de gemeente in 2019. Eerder dit jaar had Almere juist besloten om de subsidiekraan voor de zes scoutinggroepen dicht te draaien.De scoutinggroepen misten hierdoor 14.000 euro aan inkomsten en daarom zou de contributie voor de leden flink omhoog moeten. De scouting was bang dat daardoor veel kinderen niet langer konden komen.De gemeente wilde de subsidie van de scouting gaan gebruiken voor jeugdhulp, maar er is nu toch een ander potje gevonden waaruit de subsidie kan worden doorgezet. Dit is besloten nadat alle partijen een gesprek hebben gehad op het gemeentehuis.