Lelystad - In juni duidelijkheid over toekomst Oostvaardersplassen

Provinciale Staten nemen in juni een besluit over de toekomst van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. De commissie die hierover een advies moet opstellen, is nog bezig. Het was volgens de eerste planning de bedoeling dat het advies eind vorig jaar al klaar zou zijn. Volgens de huidige planning is het stuk in maart klaar. Daarna gaan Gedeputeerde Staten er over praten. In april en mei bespreken Provinciale Staten het advies. Eind juni wordt er dan een besluit over genomen. Minder edelherten, konikpaarden en heckrunderen De commissie onder leiding van voormalig staatssecretaris Pieter van Geel onderzoekt hoe het aantal grazers kan worden verkleind. Het is een wens van een meerderheid in de Staten dat het er in de toekomst minder edelherten, konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen rondlopen. De provincie nam ruim een jaar geleden de verantwoordelijkheid voor het gebied over van het Rijk. Naast minder grazers, willen de Staten ook dat de recreatieve mogelijkheden in de Oostvaardersplassen worden uitgebreid.