Hulpdiensten moesten zondagmiddag in actie komen voor een incident op bungalowpark KVM aan de Rietweg in Lelystad.



Een persoon op het park werd onwel en moest gereanimeerd worden. Personeel van een traumahelikoper en twee ambulances kwamen te hulp. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat.



De brandweer heeft nog metingen gedaan in een bungalow, naar onder meer koolmonoxide, maar er werden geen afwijkingen geconstateerd.