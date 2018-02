Een groep demonstranten heeft zondagmiddag tientallen hooibalen over het hek bij de Oostvaardersplassen gegooid. De actievoerders zijn het niet eens met het beleid van Staatsbosbeheer, volgens hen zijn de grote grazers in het natuurgebied ondervoed.



"Ik heb maar één stelling: Dieren in de natuur moet je hun gang laten gaan. Dieren die je achter hekken zet moet je verzorgen en dat gebeurt hier niet", vertelt actievoerder Bert Fernhout. "Elk jaar sterven duizenden dieren hier een vreselijke hongerdood en ik wil gewoon dat het stopt", aldus Wilma Roffel.



Staatsbosbeheer snapt dat mensen bezorgd zijn over het welzijn van de dieren, zeker nu het winter is. Toch is het volgens hun onverstandig om de dieren eigenhandig te voeren. "Dat betekent dat de sterke dieren daarvan profiteren en de zwakke niet. Het haalt het natuurlijk evenwicht weg", legt boswachter Hans-Erik Kuypers uit.