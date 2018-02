Honderden huishoudens in de kou en het donker

Inwoners van Kraggenburg en Marknesse hebben zondagavond een paar uur zonder stroom gezeten. Rond 19.30 uur viel de stroom uit. Ook de straatverlichting werkte niet.



Volgens netbeheerder Liander zaten enkele honderden huishoudens in het donker en in de kou.



Kort voor middernacht was de stroomvoorziening weer hersteld.