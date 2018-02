Agenten hebben een man aangehouden die in de nacht van zondag op maandag probeerde in te breken in de Almeerse Waterwijk. Dat meldt de politie Agenten kregen een melding over 'breekgeluiden' bij een woning aan het Eemplein. De inbreker had een raam aan de voorkant van de woning opengebroken. Hij werd uiteindelijk gesnapt in de achtertuin.De verdachte, een 45-jarige Haarlemmer, zit in de cel.