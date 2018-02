Flevoland - Collegecrisis in Flevoland: ruzie in Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten is sinds vrijdagavond 'demissionair'. De fracties van D66, VVD en CDA hebben hebben hun gedeputeerden teruggetrokken. Gedeputeerden Jaap Lodders (VVD), Michiel Rijsberman (D66) en Jan-Nico Appelman (CDA) wilden niet meer samenwerken met gedeputeerde Ad Meijer (SP). Wat is er gebeurd? De coalitiefracties, met uitzondering van de SP, dienen woensdag 21 februari een motie van wantrouwen in tegen SP-gedeputeerde Ad Meijer. "We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de bestuursstijl van de heer Meijer niet aansluit bij de Flevolandse bestuurscultuur," stellen de drie coalitiepartijen. Coalitiepartner SP begrijpt niets van de motie, en ook grote delen van de oppositiepartijen stemmen er tegen. Daarmee wordt de motie weggestemd en kan Ad Meijer aanblijven als gedeputeerde. Verkenning komt te laat Commissaris van de Koning Leen Verbeek besluit afgelopen vrijdag om met de verschillende fracties rond de tafel te gaan. Deze 'verkenning' moet duidelijk maken hoe de situatie in het provinciebestuur is na de afgewezen motie. De situatie veranderde echter die avond snel. De gedeputeerden van de VVD, D66 en CDA worden teruggetrokken door hun fracties. Daarmee wordt het college demissionair. Dat betekent dat de zittende bestuurders alleen lopende zaken afhandelen, tot er een nieuw college van Gedeputeerde Staten is. Was de breuk nog te lijmen? Volgens VVD-gedeputeerde Jaap Lodders was de relatie binnen de coalitie zo ernstig verstoord dat er geen 'constructieve samenwerking' meer mogelijk was met SP-gedeputeerde Ad Meijer. "Het enige wat je dan kan doen is terugtreden." Meijer begrijpt niets van de stap van zijn mede-gedeputeerden. Volgens de SP-politicus had eerst bekeken moeten worden of de vertrouwensbreuk nog te lijmen viel. "Dan hadden ze ook recht gedaan aan de afwijzing van de motie van wantrouwen door een meerderheid Provinciale Staten," aldus Meijer. Hoe reageert de provinciale politiek? Het vertrek van de drie gedeputeerden wordt wisselend ontvangen door de provinciale partijen. PVV-fractievoorzitter Chris Jansen noemt het verwerpen van de motie van wantrouwen 'een droomscenario'. "Ons doel was maximale schade voor het college, en dat is uitstekend gelukt", aldus Jansen. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de bestuurbaarheid van de provincie. Fractievoorzitter Harold Hofstra vreest dat het moeilijk wordt in het laatste jaar voor de Statenverkiezingen nog een stabiele coalitie tot stand te brengen. "We kunnen het naar de kiezer niet verantwoorden dat het provinciebestuur een jaar lang stil ligt", aldus het Statenlid. Hoe nu verder? De Commissaris van de Koning gaat deze week alsnog met alle fracties in gesprek. Vrijdag komen alle fractievoorzitters bijeen om te praten over de situatie. Verder wordt zo snel mogelijk een extra Statenvergadering ingepland. Demissionair gedeputeerde Lodders hoopt dat binnen zes tot acht weken en nieuw werkend college van Gedeputeerde Staten is.