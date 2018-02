Lelystad - Inwoners mogen kiezen hoe restafval wordt ingezameld

Inwoners van veel Lelystadse wijken kunnen op dit moment de keuze maken. Willen ze een restafvalcontainer aan huis die één keer per 4 weken wordt opgehaald? Of brengen ze liever hun restafval weg naar een een ondergrondse container? Hun voorkeur kunnen ze doorgegeven via internet of op papier. Daarvoor staan speciale stembussen op het stadhuis. Meeste stemmen gelden De meerderheid van de stemmen geldt. Voorwaarde is wel dat minimaal 30 procent van de bewoners in een wijk een stem uitbrengt. Per wijk wordt de populairste keuze uitgevoerd. De minderheid moet zich bij de uitkomst neerleggen. Willen buurtbewoners hun container voor restafval houden, dan hebben ze straks vier containers. Drie grote voor papier, gft en plastic en een kleinere voor restafval. Restafval wordt dan nog maar één keer per maand opgehaald. Niet elke wijk kan kiezen In een aantal wijken kan niet worden gekozen. Volgens wethouder van Elly van Wageningen zijn sommige wijken namelijk te krap voor vier containers per huishouden. Daar komen dus sowieso ondergrondse containers. In andere wijken is het volgens jaar juist logischer om huishoudens een vierde container te geven. "In het buitengebied zouden mensen bijvoorbeeld erg ver moeten lopen naar een verzamelcontainer." "Restafval gaat niet stinken" Volgens wethouder Van Wageningen hoeven inwoners niet bang te zijn dat een restafvalbak gaat stinken. "Zelf scheid ik al geruime tijd heel serieus mijn afval. Het enige dat nog in de restafvalbak gaat, zijn zakken van chips of koffie en spullen als servetjes. Het gaat niet stinken. Zeker niet als je het ook nog in een plastic zak doet en die dichtknoopt." Locatie ondergrondse containers later bepaald In de informatiefolder die naar de inwoners is gestuurd zit ook een kaartje met de toekomstige locaties van de ondergrondse afvalcontainers. Volgens wethouder Van Wageningen moet dat kaartje als een indicatie worden gezien. "De stippen zijn erg dik in verhouding tot de schaal van het kaartje. Als een wijk straks voor ondergrondse afvalcontainers heeft gekozen, gaan we opnieuw met de bewoners om de tafel om te bespreken waar de containers exact moeten komen." Meer grondstoffen hergebruiken Het afvalsysteem in Lelystad gaat op de schop omdat de gemeente ervoor wil zorgen dat meer grondstoffen worden hergebruikt. Door afval beter te scheiden, kan een groter deel van het huishoudelijk afval opnieuw worden gebruikt. Lelystad wil toe naar een situatie waarbij 75 procent van het afval wordt hergebruikt en er jaarlijks per inwoner nog maar 100 kilo restafval wordt opgehaald. Als de hoeveelheid restafval afneemt, zouden huishoudens dat ook in de portemonnee kunnen merken. Volgens wethouder Van Wageningen kan het voordeel voor huishoudens oplopen tot zo'n 18 euro per jaar. Volgende maand wordt bekend voor welke inzamelwijze van restafval de bewoners van de verschillende wijken hebben gekozen.