De veerpont tussen Zeewolde en Strand Horst vaart waarschijnlijk de hele week niet. Door de kou ligt er een laag ijs op het Wolderwijd, waardoor er niet gevaren kan worden. Zondag werd al bekend dat er maandag niet gevaren kon worden, maar gezien de weersverwachting lijkt het de hele week niet mogelijk.Normaal gesproken gebruiken veel leerlingen uit Zeewolde de pont om naar hun middelbare school in Harderwijk te gaan. Maar de stremming valt voor hen precies goed, want het is deze week voorjaarsvakantie.De schipper houdt iedere dag de weersverwachting in de gaten. Als het mogelijk is om weer te varen, maken zij dat bekend via Facebook en Twitter.