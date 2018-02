Lelystad - Minister van Nieuwenhuizen past vliegroutes aan

Minister Cora van Nieuwenhuizen past de vliegroutes van en naar Lelystad Airport op diverse punten nog aan. Enkele veranderingen treffen ook Flevoland. Biddinghuizen en Zeewolde Zo zullen vliegtuigen als ze bij een zuidwesten wind opstijgen richting Almere (rode lijn op het kaartje) na een bocht bij Zeewolde sneller stijgen. In eerdere routes zouden ze tussen Zeewolde en Biddinghuizen op 900 meter blijven vliegen en pas dan gas geven om door te stijgen tot 1800 meter bij Elburg. In de aangepaste route klimmen de vliegtuigen al voorbij Zeewolde met 450 meter extra, zodat ze bij Biddinghuizen op 1350 meter uitkomen. Volgens Jurgen van Avemaete van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) krijgt Biddinghuizen hierdoor minder overlast, omdat de toestellen bij het dorp minder gas hoeven te geven. Van Avemaete erkent dat bewoners bij het Trekkersveld bij Zeewolde vrijwel zeker wel meer geluidshinder ervaren als er daar al gas wordt gegeven. Creil Een tweede wijziging die Flevoland treft is een vertrekroute naar het noorden. Die liep eerder pal over Lemmer en Rutten, maar na protesten is die iets naar het westen verlegd. Op een kaartje van LVNL lijkt de route nu pal over Creil te gaan (oranje). Van Avemaete kon dat woensdag niet bevestigen, maar LVNL laat na nadere bestudering van de kaartjes weten dat de route net ten westen van het dorp zal lopen. Er is ook een nieuw naderingsroute gepland die via het IJsselmeer op circa 3000 meter langs Creil loopt (lichtblauwe stippellijn). Steenwijk De oostrand van Noordoostpolder heeft baat bij het verdwijnen van het wachtgebied nabij Steenwijk. Vliegtuigen uit het noordoosten zullen in de meeste gevallen in een glijvlucht naar Lelystad kunnen dalen, wat aanzienlijk in de geluidsoverlast scheelt. Ook ontziet de aangepast route het natuur- en stiltegebied de Weerribben. Kleine luchtvaart Op advies van luchtruimgebruikers wordt het controlegebied waarin verkeersleiding is direct rondom Lelystad Airport verkleind. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de kleine luchtvaart om zonder toestemming van de luchtverkeersleiding in ongecontroleerd luchtruim te vliegen. Ook een ander luchtruimgebied (de zogeheten Terminal Area) wordt verkleind en verhoogd, zodat ook hier meer ruimte blijft voor de kleine luchtvaart. Andere aanpassingen Buiten Flevoland zijn er aanpassingen bij Heerde, Oenen, Zwolle Stadshagen en Ede. De omstreden vertrekroute over vliegveld Teuge blijft bestaan, maar volgens LVNL zullen parachutisten nog zeker tot de herindeling van het luchtruim in 2023 kunnen springen op het moment dat er geen Lelystad-verkeer is. De twee eerder geplande wachtgebieden bij Lemelerveld en Steenwijk komen te vervallen. In plaats daarvan komt er één wachtgebied bij Lochem op grotere hoogte (2700 meter), maar dat zal hooguit één keer per kwartaal nodig zijn. Naderend verkeer uit Duitsland blijft tot Zwolle hoger vliegen dan eerder het plan was. Ook hier proberen LVNL en het Commando der Luchtstrijdkrachten (CLSK) toestellen met een glijvlucht te laten dalen om overlast te verminderen. Niet nog een keer veranderen De minister erkent dat deze aanpassingen tot nieuwe protesten kunnen leiden, maar zij is niet van plan de routes nog een keer te veranderen. De laatste versies zijn duidelijke verbeteringen, die tot stand zijn gekomen op basis van tips en adviezen van burgers. LVNL en CLSK zullen de routes de komende maanden in een simulator checken op onverhoopte problemen. Alleen beperkte wijzigingen zijn dan nog mogelijk. Daarna kunnen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie ze definitief vaststellen.