Een man is maandagavond zonder jas weggelopen uit ggz-instelling de Meregaard in de Almeerse Parkwijk. De politie heeft via Burgernet een oproep gedaan om uit te kijken naar deze man.De man is rond 18:00 vertrokken vanuit de Meregaard aan de Boomgaardweg. Het gaat om een blanke man, zonder jas. Hij is blond en droeg een wit t-shirt en slippers. De man is voor het laatst gezien in de Waterwijk.De politie raadt aan de man niet zelf te benaderen, maar op dat moment, of voor andere tips 112 te bellen.