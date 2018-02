Almere krijgt definitief een zogenoemd kattencafé. Wie tegelijkertijd wil eten, drinken en katten knuffelen moet vanaf eind april aan de Brouwerstraat 36 zijn. Dat staat op de Facebookpagina van het nieuwe café 'The Coffee Cat' Initiatiefneemster Monique Lustig haalde met een crowdfundingscampagne genoeg geld voor het kattencafé, maar kon nog geen goed pand vinden. Die is er nu wel, in het centrum van Almere. In de horecagelegenheid gaan zo'n tien katten wonen die uit het asiel komen.Lustig heeft nog wel wat extra handen nodig voor 'The Coffee Cat' klaar is. Daarom roept ze mensen via sociale media op om te helpen klussen in het nieuwe café. Overigens werd het eerste kattencafé van Nederland in 2015 geopend in Amsterdam.