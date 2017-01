Flevoland

In het Flevolandse verkeer zijn in 2016 tien weggebruikers om het leven gekomen. Dat blijkt uit gegevens van Omroep Flevoland.



Twee mensen reden in Lelystad tegen een boom. Op nieuwjaarsdag botste een 67-jarige inwoner van de stad zonder aanleiding tegen een boom in de Schouw . Op de Oostranddreef overkwam dat ook een Lelystedeling van 62.



Op de snelweg A6 waren het afgelopen jaar twee dodelijke ongelukken. Een Poolse vrouw raakte bij Emmeloord van de weg in een hagelbui en een 45-jarige man uit Zaanstad werd in Almere in zijn auto van achteren aangereden. Op de A27 werd een man van 58 jaar uit Lelystad ook van achteren aangereden. Zijn auto werd getorpedeerd en kwam achter een rietkraag terecht. Hij werd pas een uur na de aanrijding gevonden.



In Almere overleed een 77-jarige man op de Waterlandseweg na een frontale botsing met een vrachtwagen. En ook in Biddinghuizen eiste het verkeer een leven. Op de Oldebroekerweg reed een man uit Polen met zijn busje tegen een boom.



In 2016 kwamen ook drie fietsers om het leven. Een 73-jarige Almeerder overleed na een botsing met een trekker op de Torenvalkweg bij Lelystad. Een Almeerse vrouw van 65 jaar raakte op het Fongerspad met haar fiets een hond, viel en raakte zo zwaar gewond dat zij later overleed. En een meisje van acht werd op de kruising van de Akkers en de Grote Fok op Urk aangereden door een auto. Ook zij overleefde het niet.



In 2015 waren er in de provincie negen verkeersdoden . Afgelopen jaar was dat er dus één meer. Verkeersslachtoffers die later in het ziekenhuis komen te overlijden worden niet aan de pers gemeld, maar wel aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hierdoor kan het aantal verkeersdoden over 2016 nog stijgen.



Overzicht dodelijke verkeersongelukken in 2016