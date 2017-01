Flevoland

Provinciale Staten hebben zich vorige week bij de bespreking van het voorstel over de Oostvaardersplassen niet aan de eigen procedures en gedragscode gehouden. Daarom moet commissaris van de Koning Leen Verbeek erop toezien dat besluitvorming over dit gevoelige onderwerp zorgvuldig gebeurt.



Dat stellen de Statenfracties van PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren in een open brief aan Verbeek.



Fracties liepen boos weg

De drie fracties liepen op 18 januari boos weg uit een commissievergadering . Daarin werd over het voorstel van SGP en VVD gesproken om het beheer in de Oostvaardersplassen drastisch te veranderen. Alle andere fracties waren vooraf over het voorstel geïnformeerd en steunden het plan, maar de drie partijen waren niet gehoord. Zij wilden vragen stellen en stelden voor een hoorzitting over het beheer te houden. Toen dat werd afgewezen, verlieten zij de vergadering.



In strijd met de gedragscode

Volgens de drie partijen is de gang van zaken in de commissievergadering in strijd met de gedragscode van Provinciale Staten. Die stelt dat de Staten zich eerst een volledig beeld van een zaak moeten vormen voordat een besluit wordt genomen.



PvdA, GroenLinks en PvdD willen op 1 februari zelf een hoorzitting met deskundigen houden. Op 8 februari moeten Provinciale Staten besluiten over het voorstel van SGP en VVD.