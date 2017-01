Almere

Willem Miermans, voorzitter van de lokale omroep Media036, wil dat de gemeente Almere met 10.000 euro over de brug komt voor het terugplaatsen van een radiostudio. De studio in KAF werd een half jaar geleden afgebroken wegens de grote verbouwing van het theatergebouw aan het Weerwater.



Media036 maakt al bijna een half jaar geen radiouitzendingen meer. De verbouwing van de studio, verklaart Miermans, liep uit met een half jaar. "De studio zou twee weken dicht moeten, maar inmiddels zijn we een paar maanden verder."



Ventilatie

De omroep huurt een ruimte in het gebouw van KAF dat het afgelopen jaar een grote transformatie heeft doorgemaakt. "Bij ons in de studio moest er een deur uit en er moest een deel worden afgebroken omdat er iets was met de ventilatie", vertelt Miermans.



Leverancier

Alle apparatuur voor de studio staat opgeslagen bij de leverancier, zodat het niet beschadigd raakt tijdens de bouwwerkzaamheden. Maar nu moeten de spullen terug. Kosten: enkele duizenden euro's. Geld dat Miermans niet heeft. Op de vraag of er van te voren afspraken zijn gemaakt over de kosten, antwoordt Miermans dat dit niet het geval is.



Geld is op

De voorzitter: "Ik vind dat de gemeente het geld moet betalen. Ik huur de ruimte dan wel van KAF, maar het pand is van de gemeente. De verbouwing valt onder verantwoording van de gemeente." Miermans stelt dat de gemeente in een gesprek met de KAF-directie heeft gesteld dat het geld op is. Media036 moet zelf betalen voor de terugplaatsing.



Treitercampagne

"Dit voelt als een treitercampagne van de gemeente", aldus Miermans. "Het is allemaal heel raar, je kunt toch niet een lokale omroep zes maanden buiten werking zetten. Want dat is wat er is gebeurd."



Reactie gemeente

Een woordvoerder van de gemeente Almere zegt over de kwestie: "We zijn op de hoogte van deze patstelling, maar we hebben tijd nodig. De afdelingen Vastgoed en Cultuur spreken elkaar hier maandag over."