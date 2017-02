Flevoland

De Provincie Flevoland en het bedrijf Van Werven zijn niet blij met een verkiezingsfilmpje van Statenlid Wout Jansen op YouTube. Het is namelijk een kopie van een filmpje van Van Werven over het project Nieuwe Natuur in Flevoland.Jansen staat op nummer 24 op de kandidatenlijst van 50PLUS voor de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart 2017. Met voorkeurstemmen hoopt het Statenlid in de Tweede Kamer te komen en voert daarvoor zijn eigen campagne.Zonder overleg en bronvermelding heeft Jansen het filmpje van de provincie aangepast. Het logo van zijn partij is toegevoegd en er staat een foto bij van Jansen met Henk Krol, de landelijke lijsttrekker van 50PLUS. Jansen zegt dat hij het filmpje per ongeluk op 'openbaar' heeft gezet op YouTube. De bedoeling was om de link privé te houden. Dat is inmiddels gebeurd.Bij het filmpje was te lezen dat de realisatie van Nieuwe Natuur in Flevoland mede te danken is aan de inzet van de fractie 50PLUS in de Provinciale Staten. De partij heeft 1 zetel in de Staten. De provincie en aannemer Van Werven zijn verbaasd over deze gang van zaken. Volgens hen mag Jansen niet zomaar gebruik maken van een promotiefilm die niet zijn eigendom is. Ze beraden zich op een passende reactie aan Jansen.minuu