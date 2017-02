Almere

Almere City FC heeft vrijdagavond de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven verloren. De Brabanders waren met 4 -1 te sterk voor de Almeerders.



In de eerste helft kwam de thuisploeg vroeg op voorsprong door een goal van verdediger Sebastiaan de Wilde. Almere City FC kwam daarna goed in de wedstrijd en scoorde vlak voor rust de gelijkmaker via Arsenio Valpoort. In de extra tijd van de eerste helft kreeg Almere City linksback Paul Quasten de rode kaart, nadat hij een kopbal van Rai Vloet van de doellijn sloeg. Doelman Chiel Kramer stopte vervolgens nog wel de penalty van Dario van den Buijs, waardoor de ruststand 1-1 was.



In de tweede helft was FC Eindhoven met een mannetje meer op het veld sterker. De druk op de goal van Chiel Kramer nam steeds verder toe en dit resulteerde uiteindelijk in de 2-1 van invaller Alemao, de 3-1 van Mart Lieder en de 4-1 van Jari Vandeputte.



Almere City FC:

Chiel Kramer, Kees van Buuren (Calvin Mac-Intosch), Damon Mirani, Lars Nieuwpoort, Paul Quasten, Tom Overtoom, Jeffrey Rijsdijk (Javier Vet), Gaston Salasiwa, Arsenio Valpoort (Silvester van der Water), Sherjill Mac-Donald, Soufyan Ahannach





Geel: Salasiwa, Nieuwpoort

Rood: Paul Quasten





Wedstrijdverloop:



90e min: GOAL Eindhoven : Jari Vandeputte scoort op fraaie wijze de 4-1



78e min: GOAL FC Eindhoven via Mart Lieder



77e min: Silvester van der Water komt bij Almere in de ploeg voor Valpoort.



74e min: GOAL FC Eindhoven: Invaller Alemao schiet de bal van dichtbij binnen: 2-1



71e min: Vandeputte schiet geheel vrij, hoog over namens de thuisploeg.



62e min: Rai Vloet met de grote kans voor de thuisploeg, maar hij schiet voorlangs.



56e min: Almere City is dichtbij de 1-2 via Mac-Donald na een counter.



54e min: Fraaie safe van City doelman Chiel Kramer op het schot van Caenepeel.



46e min: Dubbele wissel bij Almere City FC Mac-Intosch komt in de ploeg voor Kees van Buuren en Jeffrey Rijsdijk heeft het veld verlaten voor Javier Vet.



Rust 1-1



45e min: Chiel Kramer STOPT de penalty van FC Eindhoven aanvoerder Dario van den Buijs.



45e min: ROOD voor Almere City FC linbksback Paul Quasten nadat hij de kopbal van Rai Vloet na een corner uit de goal slaat.



[]



42e min: GOAL: Almere City FC komt op 1-1 via Arsenio Valpoort, die de bal op de lijn mag binnentikken. Buitenspel protesten van Eindhoven worden door scheidsrechter Manschot weggewuifd.



37e min: Schot van City aanvoerder Tom Overtoom net naast.



32e min: Weer een grote kans voor de Almeerders, maar Rijsdijk schiet hard voorlangs



30e min: Grote kans voor Almere City FC op de gelijkmaker, maar Arsenio Valpoort raakt de bal compleet verkeerd oog in oog met Swinkels.



20e min: Schot van middenvelder Jeffrey Rijsdijk rechtstreeks in de handschoenen van Eindhoven goalie Swinkels.



18e min: Eerste gevaar namens de Almeerders: Valpoort wordt vrijgespeeld, maar hij kan niet afronden.



17e min: Geel voor Lars Nieuwpoort na een ovetreding op de Belg Caenepeel.



11e min: GOAL 1-0: FC Eindhoven komt op voorsprong na een vrije trap vanaf links. Bij de tweede paal wordt slecht verdedigd en verdediger De Wilde mag uiteindelijk de 1-0 binnenwerken.



9e min: FC Eindhoven denkt de 1-0 te scoren via Uiterloo, maar de goal wordt geannuleerd na een overtreding op Nieuwpoort.