Flevoland

Het aantal opvangplekken in Flevolandse asielzoekerscentra (azc's) wordt de komende maanden teruggebracht. Bijna overal waar de afgelopen twee jaar extra plekken zijn gecreëerd, zullen die weer verdwijnen. Dat laat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) desgevraagd weten.Als sinds zomer vorig jaar vermindert het COA landelijk het aantal opvangplekken in azc's en de noodopvang. De reden is dat het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt, afneemt. Kwamen in 2015 nog 58.800 vluchtelingen, in 2016 waren dat er 31.600. De prognoses voor 2017 zijn onzeker. Daarom houdt het COA nog wel extra capaciteit achter de hand.Hoeveel plekken verdwijnen per asielzoekerscentrum in Flevoland?AZC Luttelgeest:Het aantal plekken werd in 2014 uitgebreid van 1000 naar 1400. Dit jaar wordt dit weer teruggebracht naar 1000. De huur van de tijdelijke capaciteit is opgezegd. Wanneer de gebouwen worden weggehaald, is nog niet besloten.AZC Dronten:Hier ging de capaciteit in 2013 van 1000 naar 1300 plaatsen. Ook hier is de huur van de extra plaatsen opgezegd en wordt de capaciteit teruggebracht naar 1000 plaatsen. Ook hier blijven de gebouwen nog even staan.AZC Zeewolde:De nieuwe locatie aan de Bosruiterweg, met 600 plaatsen, blijft ongewijzigd in gebruik. Niet alle 600 plaatsen zijn in gebruik.AZC Almere:Het centrum heeft 800 plekken. Vorig jaar kwam daar een noodopvang bij voor 480 mensen. Deze extra plekken staan al sinds het najaar leeg, maar ze blijven tot de zomer beschikbaar voor eventuele extra vluchtelingen. Daarna worden de semi-permanente gebouwen vrijwel zeker ontmanteld. Het COA heeft de grond aangekocht om er nieuwe permanente huisvesting voor 600 mensen te realiseren. Of deze nieuwbouw er ook echt komt, is nog niet besloten.Noodopvang Lelystad:In Lelystad had het COA twee locaties voor noodopvang van asielzoekers in gebruik. Het voormalige kantoor van het Openbaar Ministerie ging eind 2015 open voor 230 mensen, enkele maanden later gevolgd door het voormalige politiebureau bij het Lelycentre met 270 plaatsen. Sinds 1 januari zijn beide gebouwen dicht en is de huur opgezegd.