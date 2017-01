Almere

De Belgische kunstenaar Johan Desseyn, die veel beelden en tekeningen voor WitchWorld heeft gemaakt, zit in zak en as. Door een ruzie met WitchWorld-initiatiefnemer Ton Theunis is de samenwerking abrupt beëindigd. Een groot aantal beelden en tekeningen zegt Desseyn niet terug te krijgen. Die worden nu volgens de kunstenaar onrechtmatig gebruikt en nagemaakt.'Onrechtmatig gebruik'Desseyn bedacht voor WitchWorld honderden sprookjesfiguren met bijbehorende verhalen. Sommige maakte hij ook van klei. Daarnaast vervaardigde hij tientallen tekeningen en schilderijen. "De afspraak was dat Theunis de afbeeldingen mocht gebruiken maar dat de figuren eigendom bleven van mij. Toch is hij ze gaan namaken en gebruikt hij ze op zijn site en in reclamemateriaal."Ten einde raadNa hulp van een advocaat kwam een aantal beelden terug, waarvan verschillende waren beschadigd. De rest is volgens Desseyn ondanks herhaaldelijke verzoeken nooit teruggekomen. De geestelijk vader van de sprookjesfiguren is ten einde raad. "Ik heb geen geld meer voor een advocaat en ik kan geen contact krijgen met Theunis. Hij negeert mijn e-mails. Dat doet pijn omdat ik bijna zes jaar voor WitchWorld heb gewerkt en alles belangeloos heb gedaan".Theunis betreurt de situatieIn een reactie laat Ton Theunis van WitchWorld weten dat hij de situatie betreurt. "Johan Desseyn kan wat mij betreft de spullen komen halen. We hebben ook aangeboden ze te brengen. Ik reageer inderdaad niet op zijn e-mails, omdat ik dacht dat we via de advocaat moesten reageren. Ik wist niet dat hij inmiddels geen advocaat meer heeft."minuu