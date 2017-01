Almere

"Een primeurtje voor Almere." 'Eus', niet zijn echte naam, van het Almeers- Amsterdams kunstenaarscollectief Kamp Seedorf staat met een kraaienmasker en een commando-pet in zijn handen. Hij maakt zich op voor een tv-interview met Omroep Flevoland in de exporuimte van KAF in Almere. Het masker en de pet gaan op. Doet hij dit bij alle tv-interviews? "We hebben nog nooit een tv-interview gegeven. Dus een eerste keer voor Flevoland", klinkt het vanachter het masker.



Hij zet zijn biertje neer en vraagt of je nog iets kan zien van zijn gezicht. Door de kleine gaatjes van het masker gluurt hij op zijn telefoon die hij als spiegel gebruikt. "En mijn stem wordt vervormd, toch?" Ja, is het antwoord. Omroep Flevoland gaat akkoord met de voorwaarden die Eus vooraf stelde. Hij komt onherkenbaar in beeld, zijn stem wordt aangepast en hij mag controleren of hij onherkenbaar is.



"Beetje illegaal"

Vanwaar deze geheimzinningheid? Het collectief, dat door liefhebbers liefkozend 'Kampie' wordt genoemd, is omgeven met mysterie. Vijf jaar geleden begon Almeerder 'Clyde' op zijn zolderkamer een guerillakunstvorm. Het laat zich het best omschrijven als graffiti, maar dan met papier, verf en behangplaksel. "Het is toch een beetje illegaal wat we doen. En we hebben ook allemaal normale banen ernaast", vertelt Eus. "Sommigen werken bij de gemeente of in het bankwezen. Niet echt beroepen waar je baas blij is als je dit doet. En voor je het weet staat de politie op je stoep, omdat je schade hebt gemaakt ofzo."



Maar het heeft ook een meer nuchtere reden. "Als je zou weten dat ik dit heb gemaakt, vind je het misschien wel minder interessant. Want wie ben ik? En nu kunnen we ook lekker ons eigen gang gaan. Niemand appt je met vragen waarom je bepaalde 'pieces' wel of niet maakt". Zelfs zijn vrienden weten niet dat hij voor Kamp Seedorf actief is. "Maar mijn moeder wel."



Geen iconische helden

In Amsterdam en Almere verschijnen portretten op viaducten, brugpilaren en metrostations. Portretten van voetballers, hiphop-artiesten, wereldleiders, darters en tekenfilmfiguren. Niet van iconische helden als Messi of Ronaldo. "Dat zou te makkelijk zijn. We kiezen voor de ondergewaardeerden die wij zelf bijzonder vinden." Zelfs straatnaamborden worden aangepast. De Middenweg verandert in 'El Salvadorlaan' en er is een 'Feboplein'. Ook verandert een straatnaambordje in het minder chique 'Je moeders kutstraat'. Als eerbetoon aan alle moeders.



Het collectief kiest de naam Kamp Seedorf. Naar de voetballer Clarence Seedorf uit Almere. Een van de grootste voetballers die Nederland heeft gekend, maar ook verguist door het Nederlandse voetbalpubliek. In KAF hangt een 'piece' van Seedorf. Een iconisch beeld: Seedorf op de knieën, na het missen van -weer- een penalty voor Oranje.



Overgeleverd aan de gemeentereiniging

Het interview vindt plaats voor een van de werken die de kunstenaars op de witte muren van KAF hebben aangebracht. De bezoeker wordt aangestaard door een metershoog portret van volkszanger André Hazes. Veel wil Eus niet over de werken kwijt. "Mensen moeten zelf maar komen kijken. Anders geven we te veel weg."



Want dat is exact de reden waarom Kamp Seedorf ingegaan is op de uitnodiging van KAF om onderdeel te worden van de openingsexpositie House of Arts. "Onze kunst is vrij vluchtig. Het is semi-permanent. Omdat het straatkunst is, ben je overgeleverd aan de gemeentereiniging. Voor je het weet hebben ze het er afgespoten met hun hogedrukreiniger." Fans moeten het vaak hebben van foto's van toevallige passanten. Nu kan iedereen hun werk het komende half jaar van dichtbij bekijken.



En dan ook nog eens in 'Ally', de stad die voor veel leden van het collectief een thuis is. "Dit is ooit bedacht om de saaie grijze muren in Almere wat meer kleur te geven." Nu fleurt het de witte muren van KAF op.



Levert het nog iets op?

Hun werk trekt inmiddels niet alleen internationale aandacht, maar ook de aandacht van het bedrijfsleven. Er kan na vijf jaar geld verdiend worden omdat hun 'pieces' gewild zijn. Zo gebruikt het Parool een werk waarin Frank Rijkaard met een kleine Patrick Kluivert poseert, op een canvastas voor een lezersactie. Eus: "Daar doen we niet moeilijk over. Zolang we het maar met een biertje in de hand kunnen doen."



Naast het TV-item is hierboven ook een uitgebreid interview met 'Eus' te bekijken van 9:40 min.