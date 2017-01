Lelystad

Een inwoner van Lelystad heeft zelf een vergunning voor kamerverhuur aangevraagd om te voorkomen dat een pand vlak naast hem in de toekomst mogelijk als kamerverhuurpand wordt gebruikt. Nu Frans Anemaet de vergunning heeft, mag er volgens de regels van de gemeente in een straal van 200 meter rond zijn huis geen ander kamerpand komen. Het is een symbolische actie, waarmee Anemaet wil aantonen dat de gemeente veel te gemakkelijk hiervoor een vergunning geeft. Hij vindt dat er veel meer rekening moet worden gehouden met de buurt.



Waarom deze actie?

Anemaet woont in de Landstrekenwijk in Lelystad. Zijn buren wilden een huis erbij kopen om een opvangproject voor kinderen op te zetten. Anemaet was daar niet tegen, maar wilde garanties van de gemeente dat de geschakelde woning in de toekomst niet als kamerverhuurpand zou kunnen worden gebruikt. Omdat de gemeente die garantie niet kon geven, heeft hij voor zijn eigen huis een vergunning voor een kamerpand aangevraagd. Die is zonder enige navraag van de gemeente verleend. Omdat Anemaet nu een vergunning heeft, mag er volgens de regels van de gemeente binnen 200 meter rond zijn huis geen ander kamerverhuurpand komen.



Anemaet gaat zijn huis dus niet werkelijk gebruiken als kamerverhuurpand?

Nee, hij zegt dat helemaal niet van plan te zijn. Hij gaat de vergunning op 15 februari zelfs aanvechten bij de bezwaarcommissie van de gemeente. Anemaet wil aantonen dat het beleid van de gemeente niet deugt. Iedereen kan eenvoudig een vergunning voor een kamerpand krijgen. Als de aanvraag aan de beleidsregels voldoet, is de gemeente verplicht om de vergunning af te geven.

De Lelystedeling vindt dat krom, want er wordt helemaal niet gekeken naar wat omwonenden ervan vinden.



Als ik nieuwe buren krijg, wordt mij toch ook niet gevraagd of ik die leuk vind?

Dat klopt. Maar volgens Frans Anemaet wijst de praktijk uit dat er rond kamerverhuurpanden geregeld klachten zijn van overlast. Dat komt doordat in een pand vaak mensen bij elkaar wonen met een zwakkere sociale achtergrond, die eigenlijk begeleiding nodig hebben. Recent bleek dat in de Vliehors in de Zuiderzeewijk, waar in een pand al jaren elf mensen wonen. Vorig jaar maakten bewoners in het Karveel bezwaar tegen de manier waarop zonder overleg een kamerverhuurpand in hun straat kwam. De bezwaarcommissie wees hun bezwaren af, maar de bewoners stappen binnenkort naar de rechter.



Wat moet er veranderen?

Anemaet hoopt via een uitspraak van de bezwaarcommissie te bereiken dat het beleid wordt aangepast. Er moet de mogelijkheid worden opgenomen dat de gemeente een aanvraag ook kan afwijzen. Niet alleen de verhuurder maar ook de gemeente zou de buurt actief moeten horen over de plannen voor een pand, zodat duidelijk wordt of dit op steun van de buurtbewoners kan rekenen. "Aan het vrijwel automatisch verlenen van een vergunning moet een einde komen".