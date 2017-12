Kerstfestijn Zeewolde

Serious Dorpsfestival

Laatste dag Kerstmarkt in de Orchideeën Hoeve

Serious Dorpsfestival

Kerstcircus Almere

Kaarsjesavonden in de Orchideeën Hoeve

Kerstreis

Kerstconcertje Muziekgroep Flevum

Kaarsjeswandeling

Kerstnacht

Lelyruiters Oliebollenavond

Kerstconcert Urker Mannenkoor

Kerstbal

Jubileum Kerstconcert

Kerstnacht in De Pijler

Lichtjes op oorlogsgraven

Kerstpraise

Kerst nachtdienst

Zingen onder de toren

Winter Wonderland

Lichtjestour Dronterland

Kerstoptredens in Almere Stad

Kerstvakantie in Batavialand

Brandweer LEGO en schaatsen in de Kerstvakantie!

Het is bijna Kerstmis! Dat is ook duidelijk te zien aan de uit-agenda van dit weekeinde. Kaarsjeswandelingen, Kerstfeesten en -concerten. Ook in diverse Flevolandse kerken worden zondagavond speciale diensten gehouden. Fijne feestdagen!Kerkstraat 16 - Zeewolde15:00 tot 21:00 uurBaan 33, Biddinghuizen19:00 tot 00:00 uurOosterringweg 34, Luttelgeest09:00 tot 18:00 uurBaan 33, Biddinghuizen11:00 tot 00:00 uurRio de Janeiroplein16:00 tot 17:30 uurOosterringweg 34 -Luttelgeest17:00 tot 21:00 uurDe Buitenplaats - Tollebeek18:30 tot 21:00 uurKarveel 33-01 - Lelystad14:00 tot 16:00 uurKemphaanlaan 4 - Almere17:00 tot 21:00 uurDe Munten 2 - Dronten17:00 tot 21:00 uurHoefslag 1 - Lelystad18:30 tot 23:00 uurVoorland 28 - UrkVanaf 19:30 uur​Voorstraat 313 LelystadVanaf 20:00 uurDe Goede Rede20:00 tot 22:00 uurKetelmeerstraat 90 - Lelystad19:00, 21:00 & 23:00 uurDasselaarweg - ZeewoldeVanaf 17:00 uurEmelwerda College - Emmeloord19:30 tot 21:00 uurWijk 3 3 - UrkVanaf 22:00 uurBiddinghuizenVanaf 20:00 uurTraverse 7 - Almere09.00 - 21.00 uurBiddinghuizen, Swifterbant en Dronten16:00 tot 19:0 uur.De Diagonaal 1 - Almere10:00 tot 17:00 uurOostvaardersdijk 01-09 - Lelystad10:00 - 17:00 uurSchipperplein 4 - Almere11:00 - 17:00 uur