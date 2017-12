De bewoners van de wijk Duin in Almere Poort hebben een permanent vakantiegevoel. Dat heeft alles te maken met de inrichting van de wijk, die in een duinlandschap is aangelegd.



Duin bestaat nu zo'n drie jaar. De wijk ligt tussen het strand en de stad in. En dat blijkt een succes, nu de eerste fase klaar is. Er staan inmiddels 250 huizen en er wonen zo'n zeshonderd mensen.



Het duinlandschap en de bijbehorende vakantiesfeer zijn voor die bewoners kenmerkend voor hun nieuwe wijk. De komende tijd wordt gebouwd aan de volgende fase van het gebied.



Hoe is de wijk tot stand gekomen?

Er kwamen 40.000 vrachtwagens met zand aan te pas om het duinlandschap aan te leggen. Ook de beplanting met helmgras en de aanleg van schelpenfietspaden zorgde voor de duinsfeer. Evenals de bouwstijl van de woningen, waarvan de prijzen tussen de drie- en vierhonderdduizend euro liggen.



Waar komen de Duinbewoners vandaan?

Tweederde van de bewoners komt van buiten Almere. Ontwikkelaar Amvest verwacht dat er in een volgende fase ook meer Almeerders de weg naar Duin zullen vinden, als er ook goedkopere huurwoningen worden gebouwd.