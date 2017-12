Geef geen geld aan bedelaars in Almere. Dat advies geven de zorginstellingen Amethist, Kwintes en Leger des Heils.



De organisaties hebben folders met dit advies uitgedeeld in het stadshart van Almere. De gemeente en de politie steunen de actie. Mensen die hun portemonnee trekken houden verslavingen in stand, staat te lezen in de flyers.



Bedelen in Almere kan tot 100 euro per dag kan opleveren, laten de instellingen in de folder weten. En dat terwijl bedelaars een inkomen hebben uit een uitkering. Voor onderdak en eten hoef je geen geld te geven, schrijven de hulporganisaties. “Wist u dat veel bedelaars een woning hebben in een zorginstelling? En dat ze daar drie maaltijden per dag kunnen krijgen?”