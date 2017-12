Er dreigt mogelijk een tekort aan brood te ontstaan door de landelijke bakkersstaking waar ook het personeel van Bakkersland in Emmeloord aan mee doet. Volgens vakbondsbestuurder Erhan Can van de FNV hebben de grote bakkerijen in het land problemen met het uitleveren van brood en gebak.



Vrijdagmiddag vindt in Nieuwegein een landelijke actie plaats waar een betere cao wordt geëist. Vorige week legden de bakkers ook al 24 uur het werk neer.



De bakkers willen meer loon en meer inspraak over hun werktijden. Bakkersland wil per 1 januari flexibelere werktijden invoeren, waardoor werknemers bijvoorbeeld op rustige momenten naar huis kunnen worden gestuurd. Bakkersland heeft onder meer veel grote supermarkten als klant.



De actievoerders hopen met de dreigende broodschaarste de druk op de werkgevers te verhogen. Bakkersland Emmeloord wil niet reageren.